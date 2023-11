Heather Parisi, Simona Ventura la sbugiarda: “Ciò che dici tu non è mai accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi, ex giurata di Amici, sostiene che nel programma ci fosse un copione da seguire, affermazione smentita da Simona Ventura, un’altra ex giurata.

Heather Parisi, in un’intervista di due settimane fa, ha discusso la sua esperienza come giurata nel programma Amici, affermando di essersi sentita fuori contesto per la presenza di un copione da recitare. “Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione”, ha dichiarato la Parisi, sottolineando la sua incapacità di adattarsi a questo aspetto del programma.

La reazione di Mediaset

In risposta alle affermazioni della Parisi, Mediaset ha agito a tutela del talent show di Maria De Filippi, Amici, inviando la questione ai propri legali. La società ha espresso la volontà di agire nelle sedi opportune contro le dichiarazioni della Parisi riguardo al programma.

La smentita di Simona Ventura

Simona Ventura, un’altra ex giurata di Amici, ha smentito le affermazioni della Parisi in un’intervista a Vanity Fair Stories. La Ventura ha affermato che, essendo stata giurata accanto alla Parisi, non ha notato la presenza di un copione e ha definito il programma come privo di elementi artefatti.

Durante la diciassettesima edizione di Amici, la Parisi e la Ventura hanno avuto diversi scontri. La Ventura ha anche criticato la Parisi per aver messo like a post offensivi nei confronti di un concorrente del programma, Biondo, e ha commentato sulla maturità contrastante tra la Parisi e il giovane concorrente.

La difesa della Parisi

Heather Parisi si è difesa durante una puntata di Amici, accusando Simona Ventura di aver utilizzato una notizia falsa e di aver istigato odio nei suoi confronti e verso la sua famiglia. La Parisi ha definito l’azione della Ventura come vergognosa, portando ulteriore tensione tra le due ex giurate.