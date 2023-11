Jannik Sinner, dopo il trionfo in Coppa Davis, dedica parole commoventi a Tathiana Garbin che sta affrontando una battaglia contro un raro tumore

0 SHARES Condividi Tweet

La decida di Jannik Sinner alla capitana della squadra femminile di tennis, Tathiana Garbin

Celebrazione e omaggio a Garbin

La storica vittoria dell’Italia nella Coppa Davis, un successo che mancava da 47 anni, ha visto Jannik Sinner come uno dei protagonisti principali. In seguito alla vittoria contro l’Australia a Malaga, Sinner ha espresso un toccante omaggio a Tathiana Garbin, capitana della squadra femminile italiana.

In una conferenza stampa, dopo aver sollevato il trofeo, Sinner ha dedicato parole commoventi a Garbin, sottolineando che, oltre ai successi sportivi, ci sono aspetti della vita ancora più significativi.

La lotta di garbin contro il tumore

Tathiana Garbin si appresta ad affrontare una delicata operazione chirurgica per un raro tumore a Pisa, la seconda in pochi mesi. In precedenza, aveva comunicato pubblicamente la sua esperienza, ringraziando i medici dell’Ospedale Cisanello di Pisa per la loro competenza e dedizione.

La sua partecipazione alle Billie Jean King Cup Finals nonostante le sfide della salute dimostra il suo coraggio e la sua forza.

Messaggio di speranza e solidarietà

L’atto di solidarietà e il messaggio di Sinner verso Garbin riflettono l’importanza del sostegno e della vicinanza in momenti difficili, evidenziando come, oltre ai successi sportivi, ci siano aspetti della vita ben più significativi. Le parole di Sinner non sono solo un gesto di apprezzamento per la forza e il coraggio di Garbin, ma anche un messaggio di speranza e di unione nel mondo dello sport.