“Venerdì hai visto Ciao Darwin, è domenica e ancora non riesci a guardare tua moglie”, Elisabetta Canalis interviene a sorpresa, il web esplode di commenti

Dopo la trasmissione di “Ciao Darwin”, un meme virale su Instagram ha catturato l’attenzione di Elisabetta Canalis, che ha subito risposto

“Ciao Darwin”, il popolare show televisivo condotto da Paolo Bonolis, è tornato in onda su Canale 5, riscuotendo grande successo di share. Questo ritorno ha scatenato una serie di commenti sui social, sia positivi sia negativi. Tra questi, spiccano i contenuti virali che si sono diffusi rapidamente, soprattutto su Instagram. Una delle pagine più seguite, Pastorizia Never Dies, ha condiviso un meme ispirato alla trasmissione che ha coinvolto numerosi utenti, inclusa l’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis.

Il post diventato virale

Il post virale, pubblicato dalla pagina Instagram Pastorizia Never Dies, raffigura Paolo Bonolis con un’espressione perplessa accompagnata dalla didascalia “Venerdì hai visto Ciao Darwin, è domenica e ancora non riesci a guardare tua moglie“. Questo meme ha catturato l’attenzione di molti, diventando un argomento di conversazione e di divertimento per gli utenti della piattaforma.

La reazione di Elisabetta Canalis

Tra i vari commenti al post, è emerso quello di un utente che ha scritto: “Parlano quelli che cominciano a stempiarsi a 20 anni”. A questo commento, Elisabetta Canalis ha reagito con un’emoticon che ride, dimostrando di apprezzare l’ironia del post. La sua reazione ha suscitato ulteriori commenti e risposte, con molti utenti divertiti e intrattenuti dall’umorismo dell’attrice e showgirl.

La partecipazione di Elisabetta Canalis alla conversazione sul meme di “Ciao Darwin” evidenzia il suo spirito giocoso e la sua capacità di interagire con leggerezza e humor sui social media.