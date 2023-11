Fiorello ridicolizza Pupo, la sua battuta è al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ha condiviso voci su un possibile ritorno di Morgan nella finale di X Factor e ha fatto una battuta ironica sull’ultima esternazione di Pupo riguardo al Festival di Sanremo

Fiorello, nel corso della trasmissione Viva Rai2, ha discusso la possibilità che Morgan possa fare un’apparizione nella puntata finale di X Factor. “Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno, pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor”, ha detto Fiorello. Questa affermazione, presentata come una voce non confermata, ha generato interesse e ha scatenato il gossip, dato il contesto del licenziamento di Morgan da parte della produzione di X Factor e Sky Italia.

La decisione di Sky su Morgan

Morgan era stato licenziato in tronco da X Factor a causa di comportamenti considerati incompatibili e inappropriati, come affermato in un comunicato stampa diffuso anche sui social media. La produzione ha sottolineato l’importanza di mantenere i concorrenti e il loro percorso al centro del programma, garantendo un ambiente di lavoro professionale e rispettoso. La decisione di escludere Morgan era stata presa nel rispetto dei valori di Sky, Fremantle e X Factor.

Fiorello ironizza su Pupo

Fiorello non ha perso l’occasione di fare una battuta ironica riguardo all’ultima esternazione di Pupo. Pupo aveva dichiarato che nel 2010 il Quirinale avrebbe chiamato l’Ariston per “bloccare” la sua vittoria al Festival di Sanremo. Fiorello ha scherzato su questo tema, dicendo: “Sono cose che capitano. Pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical”. Questa battuta mette in luce il tipico humor di Fiorello e la sua capacità di giocare con le dichiarazioni e gli eventi del mondo dello spettacolo.