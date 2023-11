Rottura tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti al Grande Fratello: svelati i motivi

0 SHARES Condividi Tweet

Greta Rossetti ha terminato la sua relazione con Mirko Brunetti a causa di presunte mancanze di rispetto e sentimenti irrisolti per la sua ex

Greta Rossetti ha messo fine alla sua relazione con Mirko Brunetti durante la 22esima puntata del Grande Fratello. Ha spiegato i motivi dietro la sua decisione in modo diretto, citando una mancanza di rispetto da parte di Mirko. “Mi hai mancato di rispetto e io questo non lo permetto a nessuno”, ha detto Greta. Ha evidenziato come Mirko avesse dichiarato pubblicamente di aver fatto l’amore solo con Perla, nonostante avesse espresso sentimenti di amore nei confronti di Greta.

La reazione di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha reagito con sorpresa e delusione alla decisione di Greta. Ha difeso la sincerità dei suoi sentimenti e la serietà della loro relazione, sottolineando il suo impegno nel presentarla alla sua famiglia. “Per me non era solo passione, era amore”, ha detto Mirko. Ha espresso la sua convinzione che Greta avesse già intenzione di lasciarlo da tempo e che avesse utilizzato le recenti tensioni come pretesto per la rottura.

Greta sottolinea la vicinanza di Mirko con la sua ex

Greta Rossetti ha poi sottolineato come Mirko avesse trascorso molto tempo con la sua ex, Perla, mettendo in dubbio la sua fedeltà e i suoi veri sentimenti. “Hai passato tutta la settimana a ballare e stare sotto le coperte con la tua ex”, ha affermato Greta, suggerendo che Mirko nutrisse ancora sentimenti per Perla. Ha menzionato anche il tatuaggio che avevano fatto insieme, che secondo lei Mirko aveva deriso.

Mirko ha difeso la sua posizione, spiegando che i suoi sentimenti per Perla erano basati su un’affettuosità fraterna e negando di aver dato a Greta un bacio controvoglia. “Quel tatuaggio l’ho sempre difeso”, ha affermato Mirko.