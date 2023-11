Grande Fratello, Sara Ricci discute il caso di Giulia Cecchettin, viene censurata e lei polemizza

0 SHARES Condividi Tweet

Sara Ricci, concorrente del Grande Fratello, ha sollevato il caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin, ma la regia ha censurato la discussione per eccessivi dettagli.

Sara Ricci, partecipante del reality show Grande Fratello, ha portato alla luce il drammatico caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Questo argomento di cronaca nera, che ha profondamente scosso l’Italia, è stato menzionato per la prima volta dal conduttore Alfonso Signorini durante la diretta, in un contesto di sensibilizzazione sul femminicidio.

Sara Ricci fornisce dettagli sul caso

Nel corso di una conversazione con altri coinquilini nella Casa del Grande Fratello, Sara Ricci ha fornito ulteriori dettagli sul caso, sottolineando come Turetta non avesse accettato la fine della loro relazione e descrivendo le tragiche circostanze dell’omicidio. Ha rivelato che Giulia era vicina alla laurea e che Turetta l’aveva gettata in un fiume.

Intervento della regia per censurarla e polemica della Ricci

Le rivelazioni di Sara Ricci sono state prontamente censurate dalla regia del Grande Fratello, che ha deciso di intervenire per evitare che venissero condivisi troppi dettagli specifici su un caso di cronaca così delicato e doloroso. Nonostante la discussione fosse partita da un commento generico di Alfonso Signorini, la regia ha ritenuto inopportuno scendere nei particolari come fatto dalla Ricci. Sorpresa e confusa dalla censura, Sara Ricci ha espresso il suo stupore, poiché la questione era stata già accennata da Signorini durante la diretta, sebbene senza entrare nei dettagli. Ha sottolineato come il tema fosse già stato oggetto di discussione, ma evidentemente l’approfondimento che ha fornito è stato giudicato eccessivo dalla produzione del programma. Queste le sue parole: “Non posso? Vabbè ma ne avete parlato voi. Ne ha parlato prima Alfonso Signorini in diretta…”