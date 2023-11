La volta buona, Massimo Boldi fa un’incredibile gaffe e poi commenta così: “Quando capita, capita”, la Balivo in grandissimo imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un’intervista nel programma “La volta buona”, Massimo Boldi ha creato un momento di imbarazzo e difficoltà per la conduttrice Caterina Balivo.

Massimo Boldi, ospite della trasmissione televisiva “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, ha vissuto un piccolo incidente durante la puntata di oggi, martedì 28 novembre 2023. Mentre conversava con la Balivo, Boldi ha accidentalmente rovesciato il suo caffè sul pavimento dello studio, macchiando anche il divano arancione scuro su cui si svolgono le interviste.

Reazione di Caterina Balivo all’incidente

Il momento ha causato alcuni secondi di silenzio e imbarazzo in studio, con Caterina Balivo che si è trovata in difficoltà per gestire la situazione. Gli spettatori hanno cercato di alleggerire l’atmosfera con un applauso, mentre Boldi ha cercato di minimizzare l’accaduto dicendo: “Dai, quando capita capita…”. La Balivo, visibilmente imbarazzata, ha commentato l’accaduto ricordando che la trasmissione era in diretta. Nonostante l’incidente, sia la conduttrice che l’ospite hanno gestito la situazione con professionalità e spirito di adattamento.

Pulizia e prosecuzione dell’intervista

Dopo l’incidente, Caterina Balivo ha preso alcuni fazzoletti di carta da uno spettatore del pubblico per cercare di pulire la macchia, e ha invitato Boldi a sedersi dall’altra parte del divano per continuare l’intervista. Un operatore dello studio si è poi avvicinato per pulire il caffè rovesciato sul pavimento, mentre la conduttrice ha sottolineato che sarebbero serviti interventi più efficaci per pulire il divano. Nonostante l’imprevisto, l’intervista con Massimo Boldi ha avuto anche un momento emotivo quando l’attore ha ricordato la sua defunta moglie Marisa, esprimendo quanto lei gli manchi ancora.