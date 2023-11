Grande Fratello, “Cesara Buonamici di pessimo gusto”, chi l’ha attaccata così duramente

0 SHARES Condividi Tweet

Cesara Buonamici, opinionista del Grande Fratello, è stata criticata per i suoi commenti ritenuti di pessimo gusto, in particolare per un paragone tra Lady Diana, Camilla, Perla e Greta

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha attirato critiche per i suoi commenti, giudicati di pessimo gusto dalla giornalista Grazia Sambruna de Il Corriere della sera. In particolare, la Buonamici è stata criticata per aver paragonato la situazione tra Perla Vatiero, l’ex di Mirko Brunetti, e Greta, l’attuale fidanzata, a quella tra Lady Diana e Camilla. Sambruna ha sottolineato come il paragone fosse inappropriato e offensivo, coinvolgendo tematiche delicate come il body shaming e i decessi.

Altre critiche alla Buonamici

Le critiche a Cesara Buonamici non si sono limitate al solo paragone sfortunato. La giornalista ha anche paragonato Vittorio, un altro concorrente del reality, al Tavor, un farmaco, per il suo modo di parlare lento. Questo commento è stato definito poco delicato da Sambruna, che ha espresso la sua insoddisfazione per il tono utilizzato dall’opinionista: “Buonamici si riconferma delicatissima anche quando paragona il bel Vittorio al Tavor perchè parla lentamente…”.

La situazione ha portato Grazia Sambruna a fare un confronto tra la Buonamici e Pupo, quest’ultimo precedentemente opinionista del Grande Fratello. Sambruna ha suggerito che persino Pupo, che ha ammesso di non aver mai guardato il programma nonostante il suo ruolo di opinionista, non avrebbe potuto fare peggio della Buonamici.

Queste polemiche sollevano questioni sulla qualità e l’adeguatezza degli opinionisti nei reality show, specialmente in programmi seguiti come il Grande Fratello. Le osservazioni e i commenti degli opinionisti possono avere un impatto significativo sulla percezione del pubblico riguardo ai concorrenti e alla dinamica del programma, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e rispettoso.