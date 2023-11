Antonella Clerici ancora avvelenata con Gerry Scotti: “Mi teme e mi copia”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici rilascia dichiarazioni forti contro Gerry Scotti e Mediaset per la programmazione di “Io Canto”, in diretta concorrenza con “The Voice Kids”.

Antonella Clerici, nella sua recente intervista al magazine Diva e Donna, ha lanciato una frecciatina a Gerry Scotti e Mediaset. La conduttrice di “The Voice Kids” ha espresso il proprio disappunto per la decisione di Mediaset di trasmettere “Io Canto” con Gerry Scotti in diretta concorrenza con il suo programma. “La concorrenza mi teme e mi copia pure con Io Canto con Gerry Scotti, il mercoledì sera su Canale 5…” ha dichiarato la Clerici, mostrando la sua insoddisfazione per la mossa competitiva.

La forza del format di The Voice Kids

Nonostante la concorrenza, Antonella Clerici ha mostrato grande fiducia nel suo show “The Voice Kids”. La conduttrice ha evidenziato la forza del format, caratterizzato dalle iconiche poltrone rosse dei coach che si girano esclusivamente in base al talento vocale dei giovani partecipanti. La Clerici ha, inoltre, sottolineato la sua passione per lavorare con i giovani talenti, descrivendoli come persone positive, proiettate verso il futuro, e in possesso di eccellenti capacità linguistiche e musicali.

La Clerici: aziendalista e pronta alla sfida

Antonella Clerici ha affermato di essere un’aziendalista, pronta a seguire le indicazioni della rete, anche se ciò comportasse un cambio di giorno di programmazione per una sfida diretta con Gerry Scotti. Ha inoltre espresso un profondo legame con il suo compagno Vittorio Garrone, ribadendo che, per lei, lui è l’uomo perfetto. Riguardo al suo imminente compleanno, la Clerici ha espresso il desiderio di mantenere la serenità e la felicità che già possiede, senza aspirare a nulla di più.

Antonella Clerici si presenta, dunque, come una professionista determinata e sicura del proprio lavoro, pronta ad affrontare la concorrenza con spirito combattivo e con la fiducia nella qualità e nell’unicità del suo programma, “The Voice Kids“.