Sara Croce lascia tutti senza parole: “Per Ballando ho iniziato ad andare dallo psicologo!”

Sara Croce, ex Madre Natura e Bonas, affronta la sfida di “Ballando con le stelle”, condividendo la sua esperienza di crescita personale e professionale.

Sara Croce, ex Madre Natura e Bonas, ha intrapreso una nuova avventura in “Ballando con le stelle“, affrontando sfide non solo fisiche ma anche psicologiche. Non avendo mai danzato prima, ogni sabato ha mostrato un costante miglioramento, aspirando alla finale. In una recente intervista con il settimanale Chi, ha elogiato il suo maestro di danza, Luca Favilla, per averla aiutata a superare la paura del giudizio e della non adeguatezza. Ha rivelato un aspetto sorprendente del suo percorso: “Per Ballando ho iniziato ad andare dallo psicologo! La preparazione fisica forse è la cosa meno stancante”.

Il talent come sfida personale

Sara ha descritto “Ballando con le stelle” come un’esperienza introspettiva, una sfida quotidiana con i propri limiti. Ha ammesso che dopo un’esperienza così intensa, si sente capace di affrontare qualsiasi sfida davanti alle telecamere. Ha espresso il suo desiderio di diventare la nuova Milly Carlucci e avere un proprio show, pur sottolineando l’importanza di non bruciare le tappe e godersi il viaggio. Smentendo voci di un flirt con il suo maestro di danza, ha dichiarato: “Non è da me mischiare lavoro e sentimenti”.

Sara Croce e il rapporto con il gossip

Sara Croce ha condiviso la sua avversione per il gossip, ricordando come in passato è stata al centro dell’attenzione mediatica per una breve storia con Andrea Damante. Ha sottolineato il suo disinteresse per il gossip, preferendo evitare di fare rumore, soprattutto se legato a vicende sentimentali. Ha concluso affermando di non amare fare rumore, in particolare quando si tratta di gossip.

Sara Croce, pertanto, si presenta come una persona che affronta la sfida di “Ballando con le stelle” non solo come un’opportunità di crescita professionale ma anche come un percorso di crescita personale e di superamento delle proprie paure.