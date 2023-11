Il viaggio di lusso di Chiara Ferragni in India: al suo arrivo petali di fiori e musica per accoglierla

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ha intrapreso un viaggio in India, scegliendo alloggi di lusso e immergendosi nella cultura locale.

Chiara Ferragni, durante il suo atteso viaggio in India, ha optato per un soggiorno lussuoso a Nuova Delhi, alloggiando nell’esclusivo The Imperial New Delhi. Dopo aver rimandato il viaggio a causa dei problemi di salute di Fedez, la Ferragni ha condiviso con entusiasmo l’esperienza tramite Instagram, mostrando gli interni eleganti e l’architettura affascinante dell’hotel. “Amo il nostro hotel” ha scritto, catturata dall’eleganza dei saloni, delle piante rigogliose e dei mobili d’epoca. Curiosamente, il prestigioso albergo non è prenotabile tramite Booking, ma solo direttamente dal loro sito, riflettendo l’esclusività e il lusso del servizio offerto. Con tariffe notturne che partono da circa 45 mila INR, pari a 500 euro, Chiara Ferragni ha dimostrato di non badare a spese per garantirsi un’esperienza unica e di alta classe.

Da Nuova Delhi a Jodhpur: un’accoglienza degna di una regina

Dopo aver esplorato e apprezzato le meraviglie di Nuova Delhi, la Ferragni ha proseguito il suo viaggio in India spostandosi a Jodhpur. Anche qui, la scelta dell’alloggio è ricaduta su un hotel lussuoso, dove il personale ha accolto lei e i suoi compagni di viaggio con un trattamento regale. Musica, petali di fiori e un tappeto rosso hanno fatto da cornice al loro arrivo, come testimoniato dalle stesse stories Instagram della Ferragni. Questo gesto di benvenuto ha rafforzato l’esperienza esclusiva e il legame con la cultura e le tradizioni locali.

Il viaggio in India di Chiara Ferragni non è solo una pausa dalla vita quotidiana, ma una vera e propria immersione nella cultura indiana, tra lusso e esperienze uniche. Le sue condivisioni su Instagram hanno offerto ai follower una finestra sul mondo dell’eleganza e del lusso, mostrando l’interesse dell’influencer per viaggi ricercati e culturalmente significativi. Questa esperienza rappresenta per Chiara Ferragni un’ulteriore dimostrazione del suo amore per il viaggio e per la scoperta di nuove culture, condividendo con i suoi follower momenti unici e irripetibili.