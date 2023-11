Shannen Doherty, il tumore ha intaccato le ossa ma lei ha voglia di combattere ancora: “Non voglio morire”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attrice Shannen Doherty, nonostante la diagnosi di tumore metastatico, rimane determinata a vivere pienamente, esprimendo un ottimismo inarrestabile verso il futuro

Shannen Doherty, conosciuta per i suoi ruoli in “Beverly Hills 90210″ e “Streghe“, affronta un estenuante viaggio nel trattamento del cancro. La sua lotta, iniziata con una diagnosi di cancro al seno nel 2015, ha subito un duro colpo lo scorso giugno quando le metastasi hanno raggiunto il cervello. Recentemente, la Doherty ha rivelato che il tumore si è ora esteso alle ossa. Nonostante la gravità della situazione, l’attrice mantiene un approccio positivo e combattivo alla vita. “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio,” ha dichiarato con fermezza, aggiungendo, “Semplicemente non ho finito”.

Un Podcast per raccontare la sua esperienza

Per condividere la sua storia, Doherty lancerà un podcast, “Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, il 6 dicembre. Questo progetto riflette il suo desiderio di non arrendersi e di guardare al futuro con ottimismo. “Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare,” ha affermato, sottolineando la sua gratitudine e la sua fede. “Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me senza chiedere troppo. La mia fede è il mio mantra”.

Un esempio di coraggio e forza

La lotta di Doherty contro il cancro è un esempio di coraggio. L’attrice esprime il suo desiderio di vivere nonostante la malattia: “Io non voglio morire,” ha detto, riconoscendo che vivere con il cancro rende una persona più consapevole e grata per ogni momento. “Siamo delle persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno che possiamo essere qui”. Shannen Doherty continua a ispirare molti con la sua incredibile forza di volontà e la sua determinazione a combattere la malattia.