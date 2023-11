Linda Evangelista chiude all’amore e spiega la sua decisione di rimare single: “Odio sentire qualcuno respirare accanto a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Linda Evangelista, iconica supermodella, ha rivelato di non voler più avere relazioni sentimentali, rimanendo single per scelta personale e mettendo al primo posto altri aspetti della sua vita.

La celebre supermodella Linda Evangelista ha aperto il suo cuore in un’intervista al Sunday Times, rivelando che non ha più interesse nel trovare l’amore. “Odio sentire qualcuno respirare accanto a me,” ha esposto con franchezza. Questa decisione non è una novità per la Evangelista, che dal 2016, anno della sua ultima relazione, si mantiene fermamente single. La modella ha espresso chiaramente il suo desiderio di non voler andare a letto con nessun altro, sottolineando che trovare un nuovo partner non rientra nelle sue priorità attuali.

La vita sentimentale e i cambiamenti della Evangelista

Il percorso sentimentale della Evangelista è stato costellato da diversi momenti significativi, tra cui il matrimonio a 22 anni con Gérald Marie e una breve relazione con Francois-Henry Pinault. La nascita del figlio Augustin James nel 2006 ha segnato l’ultimo evento di rilievo nella sua vita amorosa. La Evangelista ha affrontato anche gravi problemi di salute, inclusi due tumori al seno in cinque anni. Queste esperienze l’hanno portata a riconsiderare ciò che è veramente importante nella vita. “Sono felice per la mia vita. Sono felice di essere viva,” ha dichiarato, evidenziando un profondo apprezzamento per la vita oltre le relazioni romantiche.

Priorità cambiate e nuova prospettiva di vita

La vita di Linda Evangelista si è trasformata negli anni, portandola a cambiare le sue priorità. Dopo anni di una carriera di successo e una vita sentimentale intensa, ora la supermodella si concentra su altri aspetti della sua esistenza. Questo cambiamento di prospettiva è stato influenzato dalle sue battaglie personali, compresa la sua lotta contro il cancro. Oggi, la Evangelista trova soddisfazione e gioia in elementi della vita che vanno oltre le relazioni sentimentali, scegliendo di rimanere single e concentrata sul suo benessere personale e sulla gratitudine per ogni giorno vissuto.