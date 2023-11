Sanremo 2024: Amadeus svela i nomi delle conduttrici e l’ospite speciale

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus ha annunciato al Tg1 i nomi delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024: Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e, per il gran finale, Rosario Fiorello.

Durante l’edizione serale del Tg1, Amadeus ha finalmente rivelato i nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno nella 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il cast stellare comprende la cantante Giorgia, la comica siciliana Teresa Mannino e l’intramontabile Lorella Cuccarini. Queste tre donne di talento saranno le protagoniste delle serate del Festival, che si svolgerà dal 7 al 9 febbraio. Oltre a loro, la presenza di Marco Mengoni era già stata annunciata in precedenza da Fiorello nel suo show mattutino, Viva Rai2.

Il gran finale con Rosario Fiorello

Per il gran finale del Festival, previsto per sabato, Amadeus sarà accompagnato dal suo amico di lunga data, Rosario Fiorello. Insieme, i due intratterranno il pubblico direttamente dal palco dell’Ariston, concludendo in grande stile l’evento. La partecipazione di Fiorello, noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico e per il suo spirito intraprendente, promette di rendere l’ultima serata del Festival un momento indimenticabile.

Altre sorprese e la programmazione di Mediaset

Oltre alle co-conduttrici, Amadeus ha preannunciato un momento speciale con la partecipazione di Giovanni Allevi. Il maestro si esibirà dal vivo nella seconda serata del Festival, mercoledì 7 febbraio, segnando un grande ritorno dopo aver affrontato serie questioni di salute. Dall’altra parte, l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha promesso una programmazione normale e di qualità, piuttosto che una controprogrammazione diretta al Festival. Questo atteggiamento distensivo e rispettoso, pur riconoscendo l’importanza di Sanremo, indica un approccio equilibrato alla programmazione televisiva durante il periodo del Festival.