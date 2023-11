Caterina Balivo, bordata in diretta senza precedenti al regista de La Volta Buona: “Un altro regista”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata odierna de La Volta Buona, Caterina Balivo ha espresso il suo disappunto per non aver inquadrato Barbara De Rossi mentre cantava, lanciando una frecciatina al regista.

La puntata odierna de La Volta Buona inizia con Caterina Balivo che introduce i suoi ospiti, Barbara De Rossi e il gruppo L’Orchestraccia. Dopo un’esibizione del gruppo, la conduttrice esprime rammarico per il fatto che la regia non abbia mostrato Barbara De Rossi mentre cantava la canzone appena eseguita dal gruppo. “Ragazzi… Peccato che non si sia visto… La De Rossi la sapeva tutta…”, dice Caterina, mostrando il suo disappunto per l’occasione mancata di catturare un bel momento televisivo.

Una frecciatina al regista e risate in studio

Caterina Balivo, notando la mancanza di inquadratura su Barbara De Rossi, non perde tempo e lancia una frecciatina al regista de La Volta Buona: “Ci riproveremo con un altro regista…”. Questo commento suscita risate in studio, mostrando il lato spiritoso della situazione. La conduttrice, sempre attenta ai dettagli, sottolinea di nuovo l’importanza del momento perso e la competenza di Barbara nel conoscere a menadito la canzone eseguita.

Barbara De Rossi e il significato speciale della canzone

Barbara De Rossi poi prende la parola, confermando che la canzone “Lella”, originariamente di Edoardo De Angelis, ha avuto un ruolo significativo nella sua adolescenza. Caterina Balivo aggiunge che il brano, all’epoca della sua uscita, era stato oggetto di numerose critiche, ma che L’Orchestraccia l’ha trasformato in un simbolo contro la violenza sulle donne. La band condivide il proprio percorso artistico, mettendo in luce come la loro musica voglia mandare un messaggio forte e chiaro contro la violenza maschile. Dopo l’intervista con L’Orchestraccia, Caterina Balivo continua con altre conversazioni, questa volta con Barbara De Rossi, portando avanti la trasmissione e mostrando la sua abilità nel gestire diverse dinamiche in studio.