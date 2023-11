Fedez pubblica un video dove scherza sul contrasto tra la sua Ferrari e la Smart della sua assistente, valanga di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez fa scoppiare una polemica dopo il video che mostra la sua Ferrari accanto alla smart dell’assistente

Fedez ha recentemente pubblicato un video che ha attirato l’attenzione e scatenato discussioni sui social media. Nel video, mostra la sua lussuosa Ferrari elettrica accanto alla modesta Smart della sua assistente, Eleonora Sesana. La scelta musicale per accompagnare il video è “La macchina del capo”, una canzone che sottolinea in modo ironico le differenze tra le due auto. Fedez ha coperto con attenzione la targa della sua Ferrari, ma non ha mostrato la stessa attenzione per la targa della Smart dell’assistente. Sebbene il video sembri essere stato realizzato in tono scherzoso, senza intenzioni maligne, ha suscitato diverse reazioni tra i fan.

Critiche e difese: le reazioni dei fan su TikTok

Dopo che una pagina fan ha ricondiviso il video su TikTok, i commenti si sono accesi. Alcuni utenti hanno criticato Fedez per non aver coperto la targa della Smart, interpretando il gesto come un segno di disprezzo o mancanza di rispetto. Altri hanno suggerito in tono scherzoso che Fedez dovrebbe comprare un’auto più lussuosa per la sua assistente. Tuttavia, molti hanno difeso il rapper, sostenendo che probabilmente paga bene l’assistente e che la scelta di un’auto piccola potrebbe essere stata una decisione personale, più pratica per muoversi a Milano.

Fedez e la Ferrari: un acquisto estivo

La Ferrari di Fedez è entrata a far parte del parco auto della famiglia Ferragnez nell’estate del 2022. Chiara Ferragni e Fedez avevano condiviso sui social media vari contenuti riguardo alla macchina, tra cui video e foto che evidenziavano il loro entusiasmo per il nuovo acquisto. Curiosamente, alcuni dei video mostravano che Fedez non era del tutto a suo agio nella guida del veicolo di lusso, evidenziando un lato più umoristico e autentico della coppia.