La vita o diretta, dopo le grossissime tensioni con Lorella Cuccarini, Alberto Matano commenta in diretta la scelta di Amadeus di volerla al Festival di Sanremo

Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”, ha commentato la scelta di Amadeus di coinvolgere Lorella Cuccarini come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024.

Durante una puntata di ieri, giovedì 30 novembre de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha, inaspettatamente, espresso la sua ammirazione per la scelta di Amadeus di includere Lorella Cuccarini tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo. “Ama ha annunciato chi lo affiancherà. Ci sarà Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Devo dire che Amadeus riesce sempre in un’alchimia magica a mettere insieme tutti gli ingredienti per cui ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Questa volta poi abbiamo addirittura Lorella che racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone, quindi, è stato bravo anche in questa scelta,” ha dichiarato Matano.

Il passato e il presente: tensioni e riconciliazioni

Il rapporto tra Matano e la Cuccarini non è sempre stato così armonioso. In passato, dopo la loro esperienza condivisa come conduttori de “La Vita in Diretta”, la Cuccarini aveva scritto una lettera in cui criticava Matano per il suo presunto ego e maschilismo. “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi,” aveva scritto la Cuccarini. Nonostante queste tensioni passate, sembra che ora entrambi abbiano superato i dissapori, con Matano che si esprime positivamente sulla Cuccarini, segnando forse l’inizio di una nuova fase di reciproco rispetto professionale.