X Factor, Fedez in diretta un fiume in piena contro Morgan: “Io, a differenza tua, non ho mai leccato i piedi né a Sgarbi né alla Meloni “

Fedez ha risposto in modo deciso e diretto alle accuse mosse da Morgan durante l’ultima puntata di X Factor.

Morgan ha recentemente sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’integrità di X Factor, focalizzandosi in particolare su Fedez e il suo rapporto con uno dei concorrenti, gli Stunt Pilots. “Il cantante degli Stunt Pilots, a quanto pare, è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto,” ha dichiarato Morgan.

La replica incisiva di Fedez

Fedez, durante la puntata di X Factor, ha replicato a queste accuse, affermando: “Io non ho niente da nascondere, sono abbastanza trasparente. Abbiamo un giudice che se n’è andato via e ha fatto uscire questa notizia, ha fatto questo dossieraggio venuto male in cui ha raccontato che Lorenzo degli Stunt Pilots ha contribuito a lavorare a un mio album lasciando quasi intendere che ci fossero dei favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro. Io Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti, lui semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani e quindi è una cosa normalissima. Ma mettiamo anche il caso che io lo conoscessi. Quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conosceva Anna Castiglia. Quindi quale sarebbe stato il problema? Quindi se pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se è veramente un ribelle che abbia le p*e di dire che io ho fatto clientelismo”.

L’affondo finale

Un’altra cosa voglio dire. Se vuoi essere veramente un ribelle, caro Morgan, e pensi che qua dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro al programma, non quando ti danno un calcio nelc**o e te ne vai via, perché così è troppo semplice. Quindi al netto di tutto ciò io non voglio dare ulteriori spiegazioni. Io non sono un ribelle, non sono un anti-sistema, sono un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco!”