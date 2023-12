Omaggio a Vincenza Angrisano: azienda per cui lavorare si offre di pagare i funerali e istituire un fondo per i suoi bimbi

0 SHARES Condividi Tweet

L’azienda per cui lavorava Vincenza Angrisano, vittima di omicidio, si offre di pagare i suoi funerali e creare un fondo per i suoi figli.

Solidarietà dell’azienda per Vincenza Angrisano

L’azienda per cui lavorava Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni tragicamente uccisa a Andria dal marito Luigi Leonetti, ha annunciato l’intenzione di pagare i funerali della donna. Inoltre, l’azienda prevede di istituire un fondo a favore dei figli di Vincenza, di 6 e 12 anni, come gesto di supporto in questo momento di dolore.

Commemorazione e sostegno della comunità

Dal giorno dell’omicidio, l’azienda ha mostrato il suo lutto attraverso le pagine social, sospendendo le comunicazioni commerciali e pubblicando un post in ricordo di Vincenza. “Vincenza era una di noi”, si legge nel post, che sottolinea l’importanza di far sentire la propria voce contro la violenza. L’azienda si impegna a “continuare a far rumore” per garantire che episodi simili non vengano dimenticati.

Procedimenti legali e funerali in arrivo

L’autopsia sul corpo di Vincenza è prevista per domani, dopo la quale la salma sarà consegnata alla famiglia. I funerali si terranno probabilmente nei primi giorni della prossima settimana a Barletta. Nel frattempo, il marito di Vincenza, Luigi Leonetti, rimarrà in carcere. La gip del Tribunale di Trani, Anna Lucia Altamura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari. Leonetti ha ammesso le proprie responsabilità durante l’udienza di convalida del fermo.