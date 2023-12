Fedez attacca Morgan: “Io non ho mai leccato i piedi a Vittorio Sgarbi”, gli risponde Sgarbi

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi risponde in modo diretto e colorito alle dichiarazioni di Fedez a X Factor riguardanti Morgan

Durante l’ultima puntata di X Factor, Fedez ha risposto alle accuse di favoritismo riguardanti la band Stunt Pilots, menzionando anche Vittorio Sgarbi in relazione a proposte per la creazione di un dipartimento di musica e alle dichiarazioni precedenti di Sgarbi su Morgan. La polemica tra Fedez e Morgan è scaturita dalle affermazioni di quest’ultimo su un presunto favoritismo verso la band di cui faceva parte Lorenzo, collaboratore di Fedez. In una dichiarazione pungente, Fedez ha escluso di avere favoritismi nel programma, citando anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, in relazione alle sue precedenti posizioni sullo stesso Morgan.

La risposta di Sgarbi a Fedez

Vittorio Sgarbi, rispondendo alle parole di Fedez, ha espresso il suo parere sull’artista e sul suo rapporto con Morgan. Ha iniziato commentando l’atto di “leccare i piedi” come una perversione che non riguarda Morgan. Ha poi dichiarato che leccare i suoi piedi non avrebbe avuto alcun beneficio per Fedez in termini di potere o influenza nel mondo dello spettacolo. Sgarbi ha poi confrontato le capacità artistiche di Morgan con quelle di Fedez, ritenendo il primo superiore.

Duro giudizio di Sgarbi su Fedez

Sgarbi ha proseguito il suo discorso con un giudizio severo su Fedez, citando la sua notorietà principalmente per essere il compagno di Chiara Ferragni e non per i suoi meriti artistici. Ha enfatizzato che Fedez dovrebbe imparare a rispettare persone come Morgan, che hanno affrontato difficoltà personali significative e raggiunto traguardi importanti nella loro carriera. Sgarbi ha concluso la sua risposta sottolineando che non avrebbe offerto il suo piede a Fedez, ma piuttosto avrebbe valorizzato altre parti del suo corpo. Queste le sue parole: “L’unica cosa che so di Fedez e che è il compagno della Ferragni, se non fosse il compagno della Ferragni il suo nome mi sarebbe del tutto ignoto”. E poi, ancora: “Quindi può evitare di fare commenti a persone che sono disperatamente sole, che hanno fatto cose importanti e che vanno rispettate, che impari il rispetto questa faccia di me**a di questo Fede tatuato”.