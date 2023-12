Noemi Roberti muore a 17 anni in un incidente stradale, cuginetta 14enne lotta tra la vita e la morte

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi Roberti, 17 anni, perde la vita in un incidente stradale a Rieti. La cuginetta 14enne lotta tra la vita e la morte.

Tragico incidente sulla statale terminillese

Il pomeriggio di giovedì 30 novembre si è trasformato in tragedia sulla statale Terminillese, a Rieti. Un’auto con a bordo quattro giovani ha tamponato un altro veicolo, per poi schiantarsi contro un albero.

Tra i passeggeri, la 17enne Noemi Roberti è deceduta questa mattina, mentre la sua cuginetta di 14 anni si trova in condizioni critiche.

Dramma in ospedale e lotta per la sopravvivenza

Dopo l’impatto, i soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente. Noemi Roberti, gravemente ferita, è stata trasportata all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti.

Nonostante gli sforzi dei medici, la giovane ha perso la lotta per la vita a causa delle gravi ferite. La sua cuginetta 14enne è ancora in condizioni critiche.

La scuola piange Noemi

La comunità scolastica è in lutto per la perdita di Noemi Roberti. Il liceo scientifico Elena Principessa, frequentato da Noemi e dalla sua cuginetta, ha espresso il suo dolore in una nota ufficiale.

“Condividiamo il dolore profondo per l’inaccettabile fatto che ha portato a questa perdita,” hanno scritto, annunciando un momento di silenzio in ricordo della giovane scomparsa.