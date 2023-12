Elisa Isoardi rivela: “Nessuno voleva sostituire Antonella Clerici a ‘La prova del cuoco’, l’ho fatto io”

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ intervista a “La volta buona”, Elisa Isoardi ha condiviso la sua esperienza di sostituire Antonella Clerici in “La prova del cuoco”, rivelando che nessuna voleva prendere il suo posto.

Durante la sua ospitata a “La volta buona”, Elisa Isoardi ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera, in particolare la sostituzione di Antonella Clerici a “La prova del cuoco”. Ha rievocato con un tono scherzoso il loro scambio di ruoli nel corso degli anni, descrivendo come la loro carriera televisiva le abbia legate indissolubilmente. La Isoardi ha espresso il suo rispetto e ammirazione per la Clerici, ricordando come la conduzione del programma in sua assenza sia stata una sfida e un’esperienza significativa.

La decisione di sostituire Antonella Clerici

Elisa Isoardi ha condiviso i dettagli del periodo in cui ha sostituito Antonella Clerici, che si era assentata per maternità. Ha rivelato che all’epoca nessuna voleva sostituire la Clerici in “La prova del cuoco“, poiché si trattava di un compito che intimoriva data la popolarità e il successo della Clerici. La Isoardi ha accettato la sfida, considerandola un’opportunità coraggiosa e unica, nonostante la pressione e le aspettative elevate del pubblico.

Il legame tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici

Verso la fine dell’intervista, Elisa Isoardi ha riflettuto sul suo rapporto con Antonella Clerici, sottolineando il rispetto reciproco e l’apprezzamento per le rispettive carriere. Ha scelto di non “tritare” Clerici in un gioco proposto dal programma, dimostrando il suo affetto e stima per la collega. Inoltre, ha ricordato con affetto Fabrizio Frizzi, che l’ha introdotta nel mondo della televisione. La sua esperienza in “La prova del cuoco” rimane un punto di orgoglio e crescita professionale nella sua carriera.