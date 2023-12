Rossella Erra: “Ho perso la mia azienda, poi la depressione e ora sono rinata”

0 SHARES Condividi Tweet

Rossella Erra, nota giudice di “Ballando con le Stelle”, ha affrontato una profonda crisi personale dopo aver abbandonato la sua azienda di successo

Conosciuta per il suo ruolo nel programma “Ballando con le Stelle”, Rossella Erra ha vissuto un periodo di notevole cambiamento nella sua vita personale. In un’intervista rilasciata a “Di Più Tv”, la Erra ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate dopo aver dovuto abbandonare la sua prospera azienda, una decisione presa a seguito di un imprevisto nella vita familiare. La Erra descrive come questa fase difficile l’abbia portata a confrontarsi con la depressione, nonostante avesse il supporto della figlia e del marito. La sua vita, che lei stessa descrive come un romanzo pieno di alti e bassi, ha subito una svolta dopo la perdita del padre, evento che ha coinciso con un periodo molto delicato della sua vita.

Il percorso professionale di Rossella Erra

Prima di diventare una figura televisiva popolare, Rossella Erra aveva intrapreso un percorso accademico di successo, laureandosi in Economia e Commercio con un indirizzo internazionale. La sua carriera professionale l’ha vista impegnata nella gestione di un’azienda specializzata nella formazione di giovani manager. Nonostante anni di successo e dedizione, la Erra ha dovuto affrontare la fine di questo capitolo della sua vita, un cambiamento che l’ha portata ad esplorare nuove strade.

La rinascita attraverso la televisione

La svolta per Rossella Erra è arrivata con la televisione. Inizialmente parte del pubblico di “Vieni da Me” con Caterina Balivo, grazie all’incoraggiamento della figlia, la Erra ha intrapreso un nuovo percorso che l’ha portata a diventare una delle giudici di “Ballando con le Stelle”. Questa esperienza, che ha rafforzato il legame con la madre della Erra, l’ha vista realizzare il suo sogno di danzare, un momento emotivamente potente che ha segnato una significativa rinascita personale e professionale.