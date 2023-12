Barbiere di Genova arrestato per spaccio: a tradirlo è stata l’incongruenza di vedere entrare troppi clienti calvi

0 SHARES Condividi Tweet

Un barbiere 55enne di Genova è stato arrestato per spaccio di droga dopo che i carabinieri hanno notato un insolito via vai di clienti, anche calvi, nel suo negozio.

I carabinieri del nucleo investigativo di Genova, con l’aiuto dei colleghi della stazione di Forte San Giuliano, hanno arrestato un barbiere 55enne italiano per spaccio di droga. La sua attività illecita è stata scoperta grazie a un’indagine che ha rivelato un insolito andirivieni di clienti, tra cui persone calve, nel suo negozio situato nella zona Foce di Genova. Questa anomalia ha destato sospetti negli investigatori, che hanno quindi iniziato a monitorare più da vicino le attività del barbiere.

Sorveglianza e scoperta della droga

Durante le operazioni di sorveglianza, i carabinieri hanno osservato che molti clienti frequentavano la barberia non per tagliarsi i capelli, ma per acquistare sostanze stupefacenti. Alcuni di essi si limitavano all’acquisto della droga, mentre altri approfittavano per unire un taglio di capelli all’acquisto di una o più dosi di stupefacente. Questo strano comportamento ha portato a una perquisizione sia nella casa del barbiere sia nel suo negozio.

Arresto e sequestro di cocaina

Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno scoperto e sequestrato vari grammi di hashish. Tuttavia, è stata la perquisizione all’interno del negozio a portare alla luce la prova più incriminante: nascosti in un soppalco del negozio, i carabinieri hanno trovato 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Questo ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori e ha portato all’arresto del barbiere per spaccio di stupefacenti.