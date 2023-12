The Voice Kids: l’esibizione di Graziano su Alex Baroni emoziona Antonella Clerici che scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Nella seconda puntata di “The Voice Kids”, Graziano, un undicenne di Gravina di Puglia, ha commosso tutti, incluso Antonella Clerici, cantando un brano di Alex Baroni.

La seconda puntata di “The Voice Kids” su Rai1 ha regalato momenti di grande emozione. Uno dei concorrenti più sorprendenti è stato Graziano, un undicenne di Gravina di Puglia, che ha interpretato “Cambiare” di Alex Baroni, portando agli occhi di molti, lacrime di commozione. Questo brano, presentato da Baroni al Festival di Sanremo del 1997, ha un significato particolarmente toccante, vista la tragica fine dell’artista cinque anni dopo. Graziano, con la sua performance, ha colpito il cuore di tutti, specialmente quello di Antonella Clerici.

Emozioni e lacrime per Antonella Clerici

Antonella Clerici, visibilmente commossa dall’esibizione di Graziano, non ha potuto trattenere le lacrime. “Mi ha fatta emozionare”, ha confessato la conduttrice, mentre guardava verso l’alto durante la canzone. I coach del programma, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino, sono rimasti impressionati dal talento del giovane, tanto che tutti hanno voluto averlo nelle loro squadre. D’Alessio, in particolare, ha espresso il suo apprezzamento per il talento di Graziano.

Graziano sceglie il team di Gigi D’Alessio

Al termine della sua esibizione, Graziano ha dovuto affrontare la scelta del team a cui unirsi. Dopo aver ricevuto complimenti e incoraggiamenti da tutti i coach, ha deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio, che ha accolto la sua decisione con un caloroso abbraccio. Oltre a Graziano, un’altra concorrente ha saputo emozionare i presenti interpretando magistralmente “Vorrei non fosse amore” di Mina. La puntata ha offerto una serie di performance toccanti, in un contesto di competizione con il programma “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis.