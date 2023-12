Da “Più bello d’Italia” a Prete, la svolta di vita a 21 anni dell’ex attore  Edoardo Santini

0 SHARES Condividi Tweet

A 21 anni, Edoardo Santini, ex modello e attore, annuncia la sua decisione di intraprendere il cammino per diventare prete, lasciando stupiti molti.

La scelta di Edoardo

Edoardo Santini, 21 anni, originario di Castelfiorentino, ha sorpreso tutti annunciando la sua decisione di diventare prete. Nel 2019, ha vinto il concorso “Il più bello d’Italia”, dando il via alla sua carriera di modello, attore, ballerino e nuotatore.

Ma la sua vita sta prendendo una direzione completamente diversa. Edoardo, in un video su Instagram, ha dichiarato: “Ventuno anni, a 21 anni mio padre ha preso la decisione di sposare mia mamma, perché era rimasta incinta. Mia mamma a 21 anni è diventata mamma, mentre io mi ritrovo in cammino per diventare, se Dio vorrà, un prete”.

I momenti di riflessione

Nel suo video, Edoardo ha raccolto i momenti salienti della sua vita. Ha menzionato l’influenza di alcuni ragazzi che gli hanno mostrato il significato di essere chiesa, dandogli la forza di esplorare una domanda che lo ha perseguitato fin da bambino.

“L’anno scorso per fare un primo passo sono andato a vivere con due preti”, ha detto, aggiungendo che quest’esperienza è stata la più bella della sua vita. Ha descritto come questa vita lo abbia avvicinato a risposte che cercava da tempo. Ora, Edoardo sta studiando teologia e presta servizio in due parrocchie.

La decisione e le reazioni

Decidere di abbandonare una carriera di successo non è stato facile per Edoardo. Ha ammesso di aver costruito più barriere di quante ce ne fossero in realtà. Nonostante le critiche e le delusioni, anche in famiglia, ha trovato sostegno sia tra credenti che non credenti.

Edoardo riflette sulla sua scelta: “Lo diventerò? Non lo so, sono qui per scoprirlo”. Pur non essendo sicuro del suo futuro, è convinto di non pentirsi di questo viaggio.