Ballando con le Stelle: fuori Carlotta Mantovan, una puntata ricca di sorprese ed emozioni

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan esce, mentre emergono colpi di scena e performance sorprendenti, con un finale imprevedibile

La settima puntata di Ballando con le Stelle si è una serata piena di intrattenimento e sorprese. L’episodio vede l’eliminazione di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu e il ritiro temporaneo di Antonio Caprarica. La serata inizia con una prova a sorpresa per i concorrenti, che comprende danze polinesiane per le donne e la Febbre del Sabato sera per gli uomini. Questa prova porta a momenti inaspettati, come il cedimento dei pantaloni di Teo Mammucari e Lorenzo Tano, aggiungendo un tocco di umorismo e imprevedibilità.

Polemiche e performance

Durante la competizione, oltre alle performance spettacolari, emergono anche delle polemiche. Il giudice Guillermo Mariotto si dimostra particolarmente critico, provocando reazioni sia dal pubblico che dagli altri giudici, incluso Carolyn Smith. Questa dinamica aggiunge un ulteriore livello di interesse alla serata, con i giudici che non solo valutano le performance, ma interagiscono tra loro in modo vivace.

Classifica e colpo di scena finale

La classifica della settima puntata vede Wanda Nara e Pasquale La Rocca al primo posto con 53 punti, seguiti da Simona Ventura e Samuel Peron, e da altri concorrenti. Dopo l’aggiunta dei voti social, si procede al ballottaggio con un colpo di scena: Antonio Caprarica annuncia il suo ritiro temporaneo a causa di problemi fisici. Il ballottaggio finale tra le coppie Sara Croce e Luca Favilla e Carlotta Mantovan e Moreno Porcu si conclude con l‘eliminazione di quest’ultima, lasciando aperta la possibilità di un futuro ripescaggio.