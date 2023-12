Rimini, due ragazze investite mentre passeggiavano sul ciglio della strada, una è morta, aveva 31 anni, l’atra di 21 anni è gravissima

0 SHARES Condividi Tweet

Incidente mortale a Rimini: una donna albanese di 31 anni muore investita da un SUV; un’amica indiana di 21 anni gravemente ferita.

Incidente mortale sulla statale 16

A Rimini, una donna di 31 anni di origine albanese ha perso tragicamente la vita, colpita da un SUV mentre camminava sulla Statale 16. Era in compagnia di un’amica di 21 anni, di nazionalità indiana, anch’essa gravemente ferita nell’incidente.

Stato delle vittime e intervento dei soccorsi

La donna di 31 anni è deceduta sul colpo, mentre la sua amica è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Dichiarazioni dell’automobilista e indagini in corso

L’automobilista, un uomo di circa sessant’anni, ha affermato di non aver visto le donne. Al momento dell’incidente, stava accompagnando una persona in ospedale. La polizia stradale è intervenuta per effettuare i rilievi.