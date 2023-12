Alessandro Meluzzi, noto psichiatra, è gravissimo, operato d’urgenza per ischemia cerebrale

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Meluzzi, noto psichiatra, ha subito un intervento urgente per ischemia cerebrale. Le sue condizioni sono sotto stretta osservazione per le prossime ore.

Crisi improvvisa per Meluzzi

Il rinomato psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi ha recentemente affrontato una grave emergenza medica.

Sabato 2 dicembre, mentre era al lavoro a Rimini, Meluzzi ha sofferto un attacco ischemico. In seguito a questo grave malore, i soccorsi lo hanno trasportato all’ospedale più vicino.

Dato il serio stato di salute, è stato poi trasferito all’ospedale di Cesena per un intervento chirurgico di emergenza.

Reazioni e preoccupazioni della comunità

In seguito all’incidente, Francesca Donato, europarlamentare e Presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, ha espresso su Twitter la sua apprensione:

“Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!”.

Attualmente, le condizioni di Meluzzi sono monitorate con attenzione e le prossime 48 ore saranno decisive per la sua ripresa.

Profilo e carriera di Meluzzi

Alessandro Meluzzi è noto per la sua carriera in medicina e politica. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e specializzandosi in psichiatria, ha lavorato come ricercatore all’estero. La sua attività politica lo ha visto affiliato a diversi partiti, culminando con l’elezione in Parlamento con Forza Italia.

Nel 2015, è diventato primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale. Notoriamente critico nei confronti della vaccinazione COVID-19, ha ricevuto una sospensione dall’Ordine dei medici nel 2021. Attualmente risiede ad Albugnano, nel Monferrato.