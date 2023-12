Gessica Notaro presto riacquisterà la vista dell’occhio sinistro: “Sono una miracolata”

0 SHARES Condividi Tweet

Gessica Notaro, vittima di un attacco con acido, annuncia che presto riacquisterà la vista dell’occhio sinistro, attribuendo questo miracolo a Dio.

Gessica Notaro, la donna vittima di un brutale attacco con acido nel 2017, ha annunciato una notizia che ha riempito di speranza il suo cuore e quello di molti: presto riacquisterà la vista dell’occhio sinistro. Questa splendida novità giunge dopo anni di difficoltà e sofferenza, segnati dall’aggressione di Eddy Tavares, condannato a 10 anni di carcere. In un’intervista a Di Più, Gessica ha ripercorso le tappe di quella terribile notte, quando, di fronte alla statuetta della Madonna, chiese aiuto a Dio, promettendo di aiutare altre donne vittime di violenza se fosse riuscita a mantenere la vista. “Lui, per fortuna, mi ha ascoltato e mi ha fatto un ulteriore regalo”, ha dichiarato con gratitudine.

La fede di Gessica Notaro come fonte di forza

La storia di Gessica Notaro è un esempio di resilienza e fede profonda. Ha sempre trovato conforto e forza nella preghiera, convinta che Dio abbia avuto un ruolo determinante nel suo cammino di guarigione. “Il merito è tutto di Dio. Da lui mi sento miracolata, mi sento nata sotto una buona stella”, ha affermato. Prima di affrontare i numerosi interventi chirurgici, Gessica pregava Dio e la Vergine Maria, tenendo stretta una croce della Madonna del Rocio, dimostrando la sua profonda devozione e il suo incondizionato affidamento alla fede.

Un futuro luminoso e un desiderio speciale

Oltre alla speranza di recuperare la vista, Gessica Notaro ha intrapreso un nuovo capitolo della sua vita, colmo di amore e positività. Si è innamorata di un altro uomo, Filippo Bologni, con cui si è sposata lo scorso settembre. Il giorno del matrimonio, un raggio di sole ha squarciato le nuvole, un evento che Gessica interpreta come una benedizione divina al loro amore. Ora, tra i suoi desideri più grandi, c’è quello di incontrare Papa Francesco. Con radici argentine, come il Pontefice, Gessica si sente particolarmente legata a lui e sogna di ricevere la sua benedizione. “Non so che cosa gli chiederei o cosa farei. Lascerei il caso a decidere”, ha condiviso, sottolineando il suo profondo rispetto e ammirazione per Papa Francesco.