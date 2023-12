Dipendente di call center licenziato per una bestemmia durante una telefonata per lavoro: scoppia la protesta sindacale a Bologna

0 SHARES Condividi Tweet

Un dipendente di un call center a Bologna viene licenziato per una bestemmia, scatenando la protesta dei sindacati che annunciano uno sciopero di 16 ore.

Un dipendente di un call center a Bologna è stato licenziato a causa di una bestemmia pronunciata sul posto di lavoro. Questo evento segue un caso simile avvenuto due mesi fa, in cui un’operatrice con otto anni di esperienza è stata licenziata per aver detto una parolaccia a una cliente durante una telefonata. Queste decisioni dell’azienda hanno sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo alla severità delle sanzioni e alla libertà di espressione dei lavoratori.

La reazione dei sindacati

In risposta a questi licenziamenti, i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil di Bologna hanno deciso di indire uno sciopero di 16 ore. Questa azione è stata programmata per esprimere dissenso e sollecitare una risposta più equilibrata alle infrazioni dei lavoratori. I sindacati, in un comunicato congiunto, hanno espresso incredulità e delusione: “Se non fosse reale, ci sembrerebbe di vivere in un film, in un brutto film già visto soltanto poche settimane fa.” Hanno inoltre sottolineato che, pur riconoscendo l’errore del lavoratore, la sanzione dovrebbe essere proporzionata e coerente con le norme del contratto nazionale.

Il dibattito sulla proporzionalità della sanzione

La questione sollevata dai sindacati si concentra sulla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’infrazione. Essi sostengono che, sebbene sia indubbio che il lavoratore abbia commesso un errore, togliere il posto di lavoro per un singolo episodio di linguaggio inappropriato appare eccessivo. Il caso ha quindi innescato un dibattito più ampio sulla gestione delle risorse umane e sulle politiche aziendali riguardo alla condotta dei dipendenti. I sindacati chiedono che le aziende considerino le circostanze e le conseguenze di tali decisioni sulle vite dei lavoratori, sottolineando la necessità di equilibrio e buonsenso nella disciplina lavorativa.