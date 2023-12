In memoria di Giulia: Il toccante tributo della sorella Elena Cecchettin con un tatuaggio, “Siamo dilaniati”

0 SHARES Condividi Tweet

In un’intensa manifestazione di dolore e amore fraterno, Elena Cecchettin ha scelto di commemorare la sorella Giulia in un modo che unisce l’arte del tatuaggio e la forza della musica.

Sui social, Elena ha condiviso una foto di un tatuaggio recentemente inciso sul suo braccio. Quest’opera d’arte sulla pelle non è solo un tributo visivo, ma anche un ricordo indelebile che porta con sé un significato emotivo profondo. Il tatuaggio rappresenta un disegno di Giulia, creando un legame visivo ed emotivo che va oltre le parole.

Il tatuaggio di Elena

L’immagine del tatuaggio è accompagnata da versi in inglese della canzone “Little Talks” del gruppo musicale Of Monsters and Men. Questa scelta non è casuale: il testo della canzone parla di perdita, di ricordi e di un dialogo interiore con un amato scomparso. “Te ne sei andato, andato, andato via – Ti ho visto scomparire, tutto ciò che resta è un tuo fantasma, adesso siamo divisi, dilaniati, dilaniati. Non c’è niente che possiamo fare”, recita la canzone, risuonando come un eco dei sentimenti di Elena. Attraverso queste parole, sembra quasi che Elena stia dialogando con Giulia, esprimendo il suo dolore per la separazione e il vuoto lasciato dalla sua assenza.

Elena ha scelto di condividere non solo il suo dolore, ma anche il suo processo di guarigione. Il tatuaggio e la canzone scelti sono un modo per tenere viva la memoria di Giulia, per portarla sempre con sé in un modo tangibile e permanente

Elena sui social ringrazia tutti

Nel suo post sui social, Elena ha anche condiviso un messaggio di ringraziamento per il sostegno ricevuto in questo momento difficile. Ha espresso gratitudine per le parole di affetto e sostegno, sottolineando la sua indifferenza verso i commenti negativi e le teorie speculative menzionate nei giornali.

Elena ha inoltre sottolineato l’importanza di coloro che le vogliono bene, ricordando che tra questi c’era sua sorella Giulia. Questa affermazione sottolinea la profondità del legame tra le due sorelle. La sua decisione di pubblicare un’immagine di un fiore insieme al messaggio è simbolica: il fiore rappresenta la bellezza e la fragilità della vita, ricordando a tutti che, nonostante la perdita e il dolore, la bellezza e i ricordi positivi rimangono.