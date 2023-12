Gaffe in diretta a Ballando: Mammucari rimane in mutande, la battuta che fa spiazza tutti tranne Mariotto che reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari vive un momento imbarazzante quando i suoi pantaloni si strappano in diretta, lasciandolo in mutande

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle, un episodio inaspettato ha catturato l’attenzione del pubblico quando Teo Mammucari, in piena esibizione con la ballerina Anastasia Kuzmina, ha vissuto un imprevisto imbarazzante: i suoi pantaloni si sono strappati, lasciandolo in mutande. Mammucari ha interrotto la musica per segnalare l’incidente, creando un momento di imbarazzo ma anche di ilarità. Milly Carlucci, la conduttrice, ha cercato di minimizzare la situazione, suggerendo a Mammucari di restare di fronte alla telecamera e invocando una giacca per coprire il concorrente.

La reazione dei giudici e il seguito dell’episodio

Il giudice Guillermo Mariotto ha reagito all’incidente con impertinenza, scherzando sulla situazione. Mammucari ha poi sdrammatizzato l’accaduto, dicendo ironicamente di meritarsi un voto basso per potersi girare e mostrare il sedere alla giuria: “Se mi date un votaccio mi giro faccio vedere il sedere alla giuria e chiudiamo Rai 1». «Dai diamogli il votaccio» ha gridato a quel punto Guillermo Mariotto.. Il comico ha anche rivolto una battuta alla conduttrice Carlucci, che si è rifiutata di guardare lo strappo dei pantaloni.

Altri momenti salienti della serata

L’episodio con Mammucari non è stato l’unico momento imprevisto della serata. Anche Lorenzo Tano, durante la sua performance con Lucrezia Lando, ha avuto un incidente simile con i pantaloni. La serata ha visto inoltre diversi commenti aspri da parte dei giudici verso i concorrenti, con esibizioni che spaziavano dalle danze polinesiane a movimenti ispirati alla Febbre del Sabato sera. Tra i vari concorrenti, i giudici hanno rivolto commenti sia lusinghieri che critici, creando un’atmosfera vivace e piena di suspense.