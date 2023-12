Belen a Domenica In: “De Martino mi ha tradito con 12 donne”, lui va a Che tempo che fa e le risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino risponde alle dichiarazioni di Belen Rodriguez, sottolineando l’importanza della discrezione e del rispetto reciproco

Stefano De Martino, ospite a Che Tempo che Fa, ha risposto con eleganza alle dichiarazioni della sua ex moglie, Belen Rodriguez, fatte durante la sua apparizione nel pomeriggio su Rai 1. Belen aveva parlato di tradimenti e del dolore vissuto per la fine della loro relazione. De Martino ha scelto di non replicare direttamente alle accuse, ma ha offerto una riflessione più ampia sulle relazioni e sulle separazioni. Ha sottolineato che in ogni relazione che si conclude, esistono due verità: quella di ciascuno dei partner. ” «La mia non vuole essere una vera replica. È una riflessione. Quando finisce una relazione ci sono due verità. Ognuno ha la sua. C’è chi la rende pubblica e chi non se la sente, la tiene per sé. Io non me la sento. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Il primo è il bene che c’è stato tra di noi, il bene che sinceramente provo ancora per lei. Il secondo, che è il più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale. Ascoltando la vita di Ornella Vanoni mi è venuta in mente una frase di Charlie Chaplin: “La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un piano lungo. Io mi auguro che l’inquadratura si allarghi anche sulla nostra vita»”, ha dichiarato De Martino.

Il rispetto per il passato e per il ruolo di Belen come madre

De Martino ha espresso il suo desiderio di mantenere privata la sua verità, soprattutto per rispetto del bene passato e dell’affetto che prova ancora per Belen. Ha enfatizzato che il motivo principale di questa sua scelta è il fatto che Belen è la madre di suo figlio. Questo aspetto lo porta a dare priorità alla serenità e al benessere del bambino, al di sopra di ogni altra considerazione. Citando Charlie Chaplin, De Martino ha espresso la speranza che la loro vita possa essere vista in un’ottica più ampia, non solo come una tragedia ravvicinata ma anche come una commedia in un piano lungo.

I progetti futuri di Stefano De Martino

Nel frattempo, De Martino ha anche parlato dei suoi progetti futuri. Ha annunciato la conclusione della quarta e ultima edizione del suo programma “Bar Stefano” e ha svelato che presto sarà protagonista di uno show speciale su Rai 2 intitolato “Natale a Santo Stefano”. Descrivendo il programma come quasi un one-man show, ha espresso il suo entusiasmo per l’opportunità di trascorrere il suo onomastico in televisione, specialmente durante il periodo festivo, un momento che per lui ha un significato ancora più speciale.