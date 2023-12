José Mourinho sceglie di rispondere in Portoghese a Dazn e poi svela il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

José Mourinho ha risposto in portoghese durante un’intervista post-partita con Dazn, spiegando il motivo

José Mourinho, noto come lo Special One, ha scelto di rispondere in portoghese durante un’intervista con Dazn, condotta da Tomasso Turci, dopo la partita tra Sassuolo e Roma. Mourinho ha ringraziato la società e il direttore Tiago Pinto per il sostegno ricevuto prima del match, sottolineando l’importanza di questo supporto per la sua stabilità emotiva e professionale. “Mi hanno dato fiducia in queste ultime 24 ore, ringrazio Pinto per le sue parole”, ha detto Mourinho. Ha poi spiegato la sua scelta di parlare in portoghese, affermando che il suo vocabolario italiano non è sufficientemente ricco per esprimere in modo adeguato i suoi pensieri e sentimenti.

Il successo di Roma e il fair play nel calcio Mourinho ha espresso grande soddisfazione per la vittoria della Roma, riconoscendo il duro lavoro e la dedizione dei suoi giocatori e del suo assistente Foti. Ha enfatizzato che la squadra ha dimostrato il giusto atteggiamento e spirito di squadra, risultando la migliore sul campo nonostante fosse inizialmente in svantaggio. Inoltre, Mourinho ha discusso l’importanza del fair play nel calcio, criticando un giocatore della squadra avversaria per la mancanza di questa qualità. “Per ricevere fair play è necessario darlo”, ha sottolineato.

Progetti futuri di Mourinho e la Roma

Dopo aver raggiunto il quarto posto in classifica con la vittoria su Sassuolo, Mourinho e la Roma si preparano ora per le prossime sfide. Il tecnico, noto per la sua personalità carismatica e le sue dichiarazioni dirette, continua a lasciare un’impronta significativa nel calcio italiano. Il suo approccio alla comunicazione, sia in campo che fuori, rimane un punto di interesse e discussione tra fan e critici del calcio.