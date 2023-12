Belen rivela i dettagli sui tradimenti di Stefano De Martino: “12 corna e due donne famose”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez rivela dettagli sui tradimenti di Stefano De Martino e sulla sua lotta contro la depressione, trovando poi la felicità con Elio Lorenzoni.

Le rivelazioni di Belen a Domenica In

Durante l’ultima puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, Belen Rodriguez ha aperto il suo cuore, condividendo dettagli intimi e dolorosi della sua vita privata. In particolare, ha parlato dei presunti tradimenti di Stefano De Martino, facendo riferimento a “12 corna” e “due donne famose” coinvolte. Queste confessioni hanno acceso ulteriori discussioni e speculazioni, aggiungendo un nuovo capitolo alla storia già molto discussa della coppia.

La lotta di Belen contro la depressione

Belen ha poi parlato della sua lotta personale contro la depressione, che l’ha vista allontanarsi dai riflettori. Ha descritto un periodo oscuro della sua vita, in cui ha affrontato problemi di salute mentale.

“Non conoscevo la depressione. Mi chiedevo com’è possibile che una persona riesca a cancellarsi. Quando arriva, arriva. Ho iniziato a non respirare più, sono arrivata a pesare 49 chili, non mangiavo più, non volevo più aprire la luce, ma ho deciso di combattere. Sono stata in clinica per 20 giorni”, ha rivelato la showgirl, sottolineando la gravità della sua situazione.

La rinascita con Elio Lorenzoni

Nonostante le difficoltà, Belen ha trovato forza e speranza nel suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, e nella sua famiglia.

“Avere una famiglia così unita è un’ancora di salvezza, perché cadiamo tutti e se non ci fossero stati loro sarebbe stato complicato”, ha detto Belen. Questo periodo di rinascita segna un importante capitolo nella vita della showgirl, dimostrando la sua resilienza e la capacità di superare momenti estremamente difficili.