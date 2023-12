L’Aquila, auto sbanda e travolge e uccide una coppia, il conducente era ubriaco, tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

0 SHARES Condividi Tweet

In un tragico incidente stradale a L’Aquila, una coppia di 81enni perde la vita dopo essere stata colpita da un’auto guidata da un uomo ubriaco.

Incidente mortale sulla statale 260 Picente

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Montereale, nella frazione di Marana, sabato sera. Albino De Vecchis e Filomena, una coppia di 81enni, sono stati tragicamente uccisi in un incidente stradale sulla statale 260 Picente. La loro auto, una Lancia Y10, è stata colpita da una Fiat Panda guidata da un trentenne di origine romena. Quest’ultimo, ora arrestato, guidava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito.

Dettagli dell’incidente e conseguenze legali

L’impatto si è rivelato immediatamente fatale per Albino De Vecchis, mentre sua moglie Filomena è deceduta in ospedale. L’indagato, che è stato trasferito in carcere dopo essere stato curato per le ferite subite nell’incidente, risponde dell’accusa di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. L’incidente ha causato grande indignazione nella comunità locale, accentuando il dolore per una strada già segnata da tragedie passate.

Una strada segnata da tragedie

La famiglia De Vecchis ha già vissuto una tragedia simile in questo stesso luogo. Quattro anni fa, Serena Durastante, nipote di Albino, è stata vittima di un incidente mortale quasi nel medesimo punto.