Balotelli in difesa di Totti, la dura reazione all’intervista a Verissimo di Ilary Blasi “Hai rotto!!!!!”

Mario Balotelli manifesta una forte reazione durante l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo, esprimendo apertamente il suo disappunto su Instagram riguardo alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Balotelli e la reazione istintiva

L’intervista di Ilary Blasi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha provocato una reazione immediata in Mario Balotelli.

L’ex milanista, noto per la sua spontaneità, ha mostrato un evidente segno di irritazione mentre ascoltava Blasi parlare.

Questo momento di stizza si è concretizzato in un gesto metaforico di voltare le spalle all’intervistata, accompagnato da una frase diretta e senza mezzi termini.

In passato, durante una lite in diretta TV tra l’ex moglie di Francesco Totti e Fabrizio Corona, Balotelli aveva preso apertamente le difese di Blasi.

Il tema delicato dell’intervista

L’argomento dell’intervista riguardava la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, un tema che ha suscitato sia interesse che fastidio in Balotelli.

Nella serie “Unica” su Netflix, Blasi ha avuto l’opportunità di raccontare la sua verità sulla fine del loro ventennale rapporto.

Ha descritto il processo di osservazione e comprensione dell’accaduto prima di decidere di raccontarlo pubblicamente. “Come sai io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e anche questa volta mi sembrava giusto farlo”, ha dichiarato Blasi a Toffanin.

La reazione di balotelli e il contesto più ampio

La reazione di Balotelli non è passata inosservata, soprattutto perché ha deciso di condividerla pubblicamente su Instagram. Ha postato una foto della TV con un commento schietto e diretto: “Hai rotto il ****!!!”.

Questa reazione si inserisce in un contesto più ampio, dove la storia tra Ilary e il capitano continua a rimanere sotto i riflettori, anche dopo la loro separazione. Francesco Totti, da parte sua, ha reagito alla trasmissione del documentario con una certa distanza, sottolineando di non avere tempo per “cose che non valgono”.