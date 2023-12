La discussa decisione di una madre di ritirare la figlia 12enne dalla scuola “Deve concentrarsi sulla carriera da influencer”

0 SHARES Condividi Tweet

Kat Clark, influencer di successo, ha deciso di ritirare sua figlia Deja, di 12 anni, da scuola per concentrarsi sulla sua carriera sui social media, sollevando un dibattito sull’equilibrio tra istruzione tradizionale e nuove professioni.

L’evoluzione dell’educazione dei figli

L’educazione dei figli è un tema complesso e in continua evoluzione. Mentre alcune basi tradizionali restano imprescindibili, emergono nuove sfide e opportunità.

La storia di Kat Clark e della sua decisione educativa per la figlia Deja, di 12 anni, mette in luce la tensione tra i metodi tradizionali e le esigenze di un mondo in rapido cambiamento, in particolare quello delle professioni nate dall’era dei social media.

La decisione controversa di Kat Clark

Kat Clark, una famosa influencer con oltre cinque milioni di follower su TikTok, ha scatenato un ampio dibattito con la sua decisione di ritirare Deja dalla scuola tradizionale.

La Clark, premiata Content Creator dell’anno, viaggia frequentemente per lavoro e ritiene che gli orari scolastici non si adattino allo stile di vita e alle opportunità emergenti per la figlia. «Anche a Deja si sono presentate delle opportunità quindi gli orari scolastici, 9-15 dal lunedì al venerdì, non sono adatti a noi», ha spiegato.

L’istruzione domestica come alternativa

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Kat Clark non ha intenzione di privare Deja di un’educazione formale.

La ragazza riceverà istruzione direttamente a casa, permettendole di bilanciare studio e impegno come influencer.

Questa scelta riflette la volontà di Clark di non costringere la figlia a rinunciare alle opportunità che si presentano nel mondo digitale. «Crediamo che per lei sia la soluzione migliore perché non vogliamo che debba rinunciare a queste opportunità», ha affermato Clark.

Supporto ai sogni dei figli

La decisione di Clark è supportata dall’esperienza con l’altra figlia, Latisha, che dopo un breve periodo alla facoltà di legge ha scelto di dedicarsi ai podcast. «Se Deja vuole diventare dottoressa o studiare legge, siamo pronti a incoraggiarla a seguire i suoi sogni.

Però, al momento, non è ciò che vuole. Siamo disposti ad aiutarla in ogni caso», sottolinea Clark, dimostrando un approccio flessibile e supportivo verso le aspirazioni dei suoi figli.

Un nuovo modello di lavoro familiare

Kat Clark enfatizza anche l’importanza di essere se stessa e il valore del lavoro in famiglia, descrivendo la collaborazione con le figlie come un’esperienza divertente e arricchente.

«Amo davvero essere a stretto contatto con loro, è divertente ed è come lavorare con delle migliori amiche!», condivide l’influencer.

Questo modello di lavoro e apprendimento familiare rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle tradizionali aspettative professionali e educative.