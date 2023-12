La lettera e il disegno dei figli di 11 e 6 anni a Vincenza Angrisano è struggente, l’addio dei bambini alla loro madre scuote tutta la città

0 SHARES Condividi Tweet

I figli di Vincenza Angrisano, di soli 6 e 11 anni, hanno reso omaggio alla madre, tragicamente scomparsa, con una commovente lettera e un disegno durante il suo funerale.

La comunità di Andria si è stretta nel dolore per i funerali di Vincenza Angrisano, la donna di 42 anni brutalmente uccisa dal marito. La cerimonia funebre, svolta oggi, lunedì 4 dicembre, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, ancora scossi dal tragico evento. Vincenza Angrisano è stata assassinata dal proprio marito davanti ai loro due figli di 6 e 11 anni, che hanno assistito impotenti alla scena. Dopo il femminicidio, è stato lo stesso marito a chiamare le autorità per confessare il suo crimine.

L’addio dei bambini alla loro madre

Durante il funerale, i due giovani figli di Vincenza hanno voluto rendere omaggio alla madre con un gesto di profondo affetto. Hanno scritto una lettera e creato un disegno per esprimere il loro amore e il loro dolore. “Ti voglio bene mamma – hanno scritto -. Resta sempre nel mio cuore, sei la persona che amo di più al mondo. Mi ricorderò per sempre di te”. Le loro parole hanno toccato il cuore di tutti i presenti, ricordando la dolcezza e l’amore di una madre i cui abbracci rimarranno per sempre nel ricordo dei suoi figli.

La comunità reagisce alla tragedia

La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha preso parte al funerale leggendo la lettera dei bambini, sottolineando l’importanza di mantenere l’umanità in momenti così dolorosi. In tutta la città, le bandiere degli uffici pubblici sono rimaste a mezz’asta in segno di lutto. Il vescovo Luigi Mansi, durante la cerimonia, ha pregato per l’accoglienza dell’anima di Vincenza e ha espresso il profondo dispiacere della comunità civile ed ecclesiale per questa tragedia. Le parole del vescovo hanno riflettuto i sentimenti di sdegno e dolore che hanno pervaso la città di Andria in seguito a questo ennesimo episodio di violenza domestica.