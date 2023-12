Povia non usa mezzi termini contro Amadeus per l’esclusione da Sanremo: “Senza amicizie influenti non ti prendono”

0 SHARES Condividi Tweet

Povia condivide la sua delusione per l’esclusione dal Festival di Sanremo 2024, attribuendola alla mancanza di influenti amicizie e al contenuto sociale dei suoi brani.

Dopo l’annuncio dei 27 Big che parteciperanno a Sanremo 2024 da parte di Amadeus, molti artisti esclusi hanno espresso il loro disappunto. Tra questi, il cantautore Povia ha condiviso la sua frustrazione per non essere stato selezionato, nonostante avesse presentato un brano. “Lo faccio ogni anno – fa sapere all’Adnkronos – Io sono pronto per Sanremo da 14 anni, ma Sanremo non è ancora pronto per me e per i miei brani sociali”. Povia sottolinea il successo del suo tour, con più di 110 concerti nel 2023 e numerose richieste per il 2024, che dimostrano il gradimento del pubblico nei suoi confronti.

La visione di Povia sul mondo della musica

Povia, in un tono di aperta critica, ha messo in luce la sua visione del mondo della musica e del Festival. Spiega di essere un artista indipendente, senza legami con le major o con amicizie influenti nel settore. “Sono un libero battitore, non ho parrocchie e amicizie influenti, non ho potere di scambio, mi autoproduco, non ho mai avuto una major che fa pressioni e neanche la voglio” afferma, sottolineando la sua libertà artistica e le sue convinzioni personali che spesso esprime attraverso le sue canzoni e dichiarazioni.

Povia: tra determinazione e speranza

Nonostante la delusione, Povia non si lascia abbattere e mantiene un atteggiamento di rispetto verso le decisioni del Festival, pur mettendo in dubbio i criteri di selezione. “Senza nulla a togliere alle tante canzoni in gara, il ‘fattore Povia’, che mi tiene fuori dal festival da quasi 15 anni, non dipende dalla canzone brutta o bella, anche se è più facile far pensare questo. Sono scelte e le rispetto – conclude – magari ci riprovo il prossimo anno”. La sua determinazione e la speranza di un futuro ritorno sul palco dell’Ariston rimangono vive nonostante gli ostacoli e le difficoltà incontrate.