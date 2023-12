Heather Parisi fa un passo indietro: “Mai auto un copione ad Amici”, la reazione di Mediaset

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi ha rettificato le sue precedenti dichiarazioni su “Amici” di Maria De Filippi, portando Mediaset a ritirare la querela precedentemente presentata.

Heather Parisi, in una recente intervista con Il Fatto Quotidiano, aveva espresso alcune perplessità sulla sua esperienza nel programma “Amici” di Maria De Filippi. Aveva affermato di sentirsi “una scheggia impazzita” incapace di seguire un copione e fuori contesto nello show: “Non avevo capito che nei talent bisognava recitare un copione … Io sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire capisce“. Queste dichiarazioni avevano scatenato una reazione legale da parte di Mediaset, che aveva deciso di intervenire per vie legali.

La rettifica di Heather Parisi

Di fronte a questa situazione, Heather Parisi ha deciso di fare chiarezza sulle sue parole. In una recente dichiarazione, ha specificato che le sue difficoltà a integrarsi nello spirito di “Amici” derivavano dalle sue caratteristiche personali e da una mancanza di comprensione del “sentiment” del programma e dei talent televisivi in generale. Ha ribadito il suo rispetto e la sua ammirazione per Maria De Filippi e per il team di “Amici”, sottolineando che la sua incapacità di adattarsi al contesto non aveva nulla a che fare con la genuinità del programma: “In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, relativamente ad un passaggio della mia intervista a Il Fatto Quotidiano del 5 novembre 2023, desidero chiarire che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissione Amici nel corso della mia partecipazione del 2018, sono derivate unicamente da personali specificità caratteriali che non mi hanno consentito di capire il sentiment della trasmissione e più in generale la specificità dei talent televisivi”..

La reazione di Mediaset

In seguito a queste precisazioni, Mediaset ha preso atto con soddisfazione del chiarimento offerto da Heather Parisi e ha deciso di considerare chiusa la questione, ritirando la querela precedentemente avanzata. Questo gesto ha posto fine alla controversia legale, lasciando intendere che la rettifica della Parisi è stata accolta positivamente dalla rete televisiva e dal team di “Amici”.