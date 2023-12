Rosica svela i due nomi famosi con cui Stefano De Martino ha avuto una storia e poi fa una rivelazione sulla malattia di Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Rosica su Instagram svela due nomi tra le presunte dodici amanti di Stefano De Martino, citando una presunta confessione privata del ballerino.

Belen Rodriguez, domenica a Domenica In ha rivelato, durante l’intervista con Mara Venier che Stefano De Martino, dopo il loro riavvicinamento, l’ha costantemente tradita con diverse donne. Belen ha condiviso dettagli sul suo dolore e sulle scoperte che ha fatto: “Stefano mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia. Il mio rapporto con lui non è finito con un tradimento, ma è iniziato con un tradimento. L’ho scoperto, ma ho fatto finta di niente. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le diverse signorine… Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono”. De Martino, nel salotto di Fabio Fazio, non ha confermato né smentito queste affermazioni, limitandosi a parlare di “due verità”.

Le rivelazioni di Alessandro Rosica

A seguito di questa intervista, Alessandro Rosica ha condiviso un post su Instagram in cui afferma che tra le presunte dodici amanti di De Martino ci sarebbero due celebrità note. “Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia e Antonella sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen”, ha scritto Rosica, facendo riferimento a una presunta confessione privata del ballerino. Secondo Rosica, questa confessione sarebbe “impossibile da smentire”. Inoltre, ha menzionato un’apparente pace tra Belen e una delle donne coinvolte, definendola solo una facciata.

E poi sulla malattia di cui ha sofferto Belen ha detto: “Comunque non ha sofferto solo depressione, ma anche di…. avete capito. Da che parte state e perché?”

Dichiarazioni da prendere con cautela

Tuttavia, è importante sottolineare che le dichiarazioni di Rosica sono basate su presunte confessioni private e non vi sono prove pubbliche che le supportino. Di conseguenza, queste affermazioni dovrebbero essere prese con cautela. La situazione rimane complessa con il pubblico diviso tra chi sostiene Belen e chi De Martino, in attesa di ulteriori sviluppi o conferme.