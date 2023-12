Roberta Morise in dolce attesa, lei e il compagno, lo chef stellato, Enrico Bartolini, presto genitori

0 SHARES Condividi Tweet

Dagospia ha diffuso voci sulla possibile gravidanza di Roberta Morise, fidanzata dello chef stellato Enrico Bartolini, e su un matrimonio previsto per l’estate.

Recentemente, Dagospia ha rivelato che Roberta Morise, la conduttrice di “Linea Verde Discovery”, potrebbe essere incinta. Il padre del bambino sarebbe il suo nuovo compagno, Enrico Bartolini, noto chef pluristellato e volto televisivo. Finora, non sono arrivate conferme o smentite ufficiali dalla showgirl riguardo a queste voci. La coppia, che ha iniziato la loro storia d’amore da poco, sembra progredire a passi da gigante, con progetti che includerebbero sia un bambino sia un matrimonio in programma per il prossimo agosto.

Enrico Bartolini e la sua dichiarazione d’amore

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Enrico Bartolini ha parlato apertamente del suo amore per Roberta Morise, descrivendo la loro relazione come magica e inaspettata. Ha espresso il suo stupore e la sua gioia nel trovare l’amore, sottolineando quanto questo sentimento sia importante e trasformativo nella sua vita.

L’incontro e l’inizio della relazione

Roberta Morise ha condiviso i dettagli del loro incontro in un’intervista con Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona”. Ha raccontato di essere andata a Dubai per una vacanza con le amiche, dove ha avuto l’occasione di incontrare Bartolini. Dopo uno scambio di messaggi e un invito a cena, la Morise ha descritto il loro primo incontro come un colpo di fulmine. Ha espresso il suo entusiasmo e la sua sorpresa nel trovare in Bartolini l’uomo che aveva sempre sognato, lodandone la gentilezza e la premura. Queste voci sulla gravidanza e i progetti di matrimonio tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini hanno acceso l’interesse dei fan e dei media, con molti che attendono con ansia conferme ufficiali