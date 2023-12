Raccoglie la racchetta che Djokovic aveva lanciato via, la vende e diventa ricca

0 SHARES Condividi Tweet

Abby Doherty, che aveva raccolto una racchetta lanciata da Djokovic nel 2016, l’ha venduta all’asta ottenendo una cifra considerevole.

Un momento di trionfo per Novak Djokovic, diventato una svolta fortunata per Abby Doherty, una ragazza americana. Doherty ha catturato una racchetta che Djokovic ha lanciato sugli spalti dopo aver vinto il Roland Garros nel 2016. Dopo aver tenuto la racchetta per più di sette anni, ha deciso di metterla all’asta, ottenendo una somma straordinaria. La vendita della racchetta Head Speed ​​Graphene Touch PT113B, personalizzata con impugnatura in pelle di vitello, ha fruttato a Doherty oltre centomila dollari, trasformandola in una persona benestante quasi dall’oggi al domani.

La carriera leggendaria di Djokovic e il valore crescente della racchetta

Novak Djokovic, insieme a Roger Federer e Rafa Nadal, ha segnato un’era nel tennis mondiale. Djokovic ha completato il Grande Slam vincendo tutti e quattro i tornei maggiori, con il Roland Garros nel 2016 che ha rappresentato un momento significativo nella sua carriera. Questa vittoria ha aumentato il valore della racchetta, rendendola un cimelio di grande interesse per i collezionisti e gli appassionati di tennis.

L’asta e il confronto con altri cimeli del tennis

L’asta della racchetta di Djokovic ha raggiunto quasi le stelle, con un’offerta vincente di 107 mila dollari, pari a quasi 100 mila euro. Sebbene questa cifra sia impressionante, non rappresenta un record per una racchetta da tennis venduta all’asta. La racchetta con cui Nadal ha vinto la finale degli Australian Open 2020 contro Medvedev è stata acquistata per 140 mila dollari, mentre quella usata da Billie Jean King nella storica partita “la battaglia dei sessi” è stata venduta per 125 mila dollari, dimostrando come i cimeli sportivi possano raggiungere cifre astronomiche nelle aste.