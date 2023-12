Puglia, incidente in pieno centro, si schianta con la Fiat Abarth contro un’auto parcheggiata, muore ragazzo 29enne

0 SHARES Condividi Tweet

Simone D’Adamo, 29 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale a Copertino. Il sinistro è avvenuto ieri sera in via Tenente Colaci, coinvolgendo la sua Fiat Abarth.

Copertino è stata sconvolta ieri sera da un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Simone D’Adamo, un residente locale di 29 anni.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 23 in via Tenente Colaci, a breve distanza dalla stazione ferroviaria. D’Adamo, alla guida di una Fiat Abarth, è stato vittima di questo fatale incidente che ha lasciato la comunità in lutto.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, non c’è stato nulla da fare per salvare il giovane conducente. Le ferite riportate nell’incidente sono state troppo gravi, portando alla sua morte sul colpo.

Intervento delle autorità e dinamica dell’incidente

I carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti prontamente per indagare sulla dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Dopo aver completato i rilievi planimetrici, i dettagli dell’accaduto cominciano a emergere.

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Abarth guidata da D’Adamo avrebbe perso il controllo, schiantandosi contro un altro veicolo parcheggiato e terminando la sua corsa ribaltata su un lato. L’impatto violento non ha lasciato scampo al giovane conducente.

La vettura è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Conseguenze e omaggi alla vittima

La comunità di Copertino è stata profondamente toccata da questa tragedia. La salma di Simone D’Adamo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Fazzi” di Lecce.

Mentre si attendono ulteriori dettagli sull’incidente, la città si stringe nel ricordo del giovane scomparso, testimoniando il profondo dolore e la commozione per una vita spezzata in modo così improvviso e tragico.