Ritrovato il corpo senza vita del 21enne Fabio Occhi era scomparso dopo aver detto ai genitori che andava a studiare in biblioteca

0 SHARES Condividi Tweet

La scomparsa di Fabio Occhi, studente universitario di 21 anni, si conclude tragicamente con il ritrovamento del suo corpo a Barberino di Mugello.

La scomparsa di un giovane studente

Il 21enne Fabio Occhi, studente di tecnica agraria all’Università di Bologna, è stato tragicamente ritrovato morto nel pomeriggio di domenica 3 dicembre. La sua scomparsa aveva iniziato a preoccupare i familiari da quando, il 25 novembre, aveva lasciato la casa a Carpi, dicendo di recarsi in biblioteca per studiare. Da quel momento, Fabio non aveva più dato sue notizie, fino al triste epilogo di domenica.

L’allarme dei genitori e il ritrovamento dell’auto

I genitori di Fabio, preoccupati per il suo stato di salute mentale, avevano rivelato che soffriva di depressione maggiore. Dopo la sua scomparsa, avevano lanciato un appello disperato, temendo per il suo stato di benessere. Qualche giorno dopo la sua scomparsa, l’auto di Fabio era stata rinvenuta a Barberino di Mugello. I genitori, in quell’occasione, avevano sottolineato la sensibilità del figlio, menzionando il suo zaino ritrovato nell’auto, che conteneva oggetti personali come il suo pc, quaderni e un diario pieno di poesie e canzoni.

Una città in lutto

La città di Carpi, così come i compagni di università e i conoscenti di Fabio, sono stati colpiti profondamente dalla notizia della sua morte. Il ritrovamento del suo corpo ha portato alla fine delle ricerche, lasciando una profonda tristezza e molte domande senza risposta.