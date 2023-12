Tragedia sfiorata a Milano: famiglia con due bambini piccoli che viveva per strada salvata dal freddo estremo

0 SHARES Condividi Tweet

In una notte gelida, soccorritori hanno salvato una famiglia con due bambini piccoli che dormivano in strada a Milano, evitando una tragedia.

In una fredda notte a Milano, tra domenica 3 dicembre e lunedì 4 dicembre, soccorritori hanno trovato una famiglia con due bambini, di 9 e 7 anni, che dormiva in strada. Il team del 118 ha soccorso la famiglia infreddolita in piazza Lega Lombarda, a Milano.

I medici hanno immediatamente capito la gravità delle condizioni della famiglia e hanno agito velocemente per metterli al sicuro. I soccorritori hanno quindi portato i genitori e i bambini al pronto soccorso, dove hanno ricevuto tutte le cure mediche necessarie.

Una famiglia sconosciuta ai servizi sociali

Approfondendo la situazione, si è scoperto che la famiglia non era nota ai servizi sociali del Comune di Milano. Provenivano da fuori città e si sono trovati senza un posto dove andare, finendo per dormire al freddo in piazza. La loro situazione, purtroppo, non era un caso isolato in città.

Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, la famiglia non ha dovuto subire le stesse tragiche conseguenze di altre persone in situazioni simili. Dopo un breve periodo di ricovero in ospedale, hanno trovato rifugio in un centro di accoglienza a Piacenza, un risultato positivo in una situazione altrimenti disperata.

La dura realtà delle strade milanesi

Questa storia ricorda dolorosamente i rischi che le persone senza fissa dimora affrontano, soprattutto durante i mesi invernali. In gennaio, un uomo di 68 anni, originario della Romania, è morto in strada a causa delle basse temperature. Aveva trascorso la notte in piazza Michelangelo Buonarroti, una zona residenziale di Milano. I volontari di un’associazione che aiuta i senzatetto lo hanno trovato, ma era troppo tardi.

Questi eventi sottolineano la necessità urgente di maggiore sostegno e risorse per i senzatetto, in particolare durante i periodi di temperature estreme. La storia della famiglia salvata è un promemoria che, anche in una città prospera come Milano, esistono realtà nascoste di difficoltà e lotta per la sopravvivenza.