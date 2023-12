Ultimo incanta Napoli a bordo dello scooter indossando il casco: concerto a sorpresa nei Quartieri Spagnoli

0 SHARES Condividi Tweet

Ultimo ha tenuto un concerto a sorpresa nei Quartieri Spagnoli di Napoli, coinvolgendo fan e artisti locali in un evento di solidarietà.

La recente visita di Ultimo a Napoli ha segnato un netto cambiamento rispetto al suo ultimo passaggio. Questa volta, il famoso cantautore italiano ha scelto di guidare uno scooter indossando un casco protettivo, rispondendo così alle critiche passate per non averne indossato uno in precedenza. La sua precedente visita aveva suscitato polemiche quando un video lo mostrava in motorino, senza casco, con altre due persone, al suono della sua canzone “Sul finale”. Il video, diffuso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), aveva attirato critiche severe. “Non risparmiò le critiche,” sottolineò Borrelli riguardo l’incidente.

La nuova visita di Ultimo ha invece messo in risalto il suo impegno per la sicurezza e la responsabilità, mostrando un lato più maturo e consapevole del cantautore.

Concerto a sorpresa ai quartieri spagnoli

Non era solo la sicurezza stradale a catturare l’attenzione durante la visita di Ultimo a Napoli. Il vero clou è stato il suo concerto a sorpresa ai Quartieri Spagnoli. Questo evento ha visto Ultimo esibirsi con il suo nuovo singolo “Occhi Lucidi”, che ha debuttato il primo dicembre e sta già riscuotendo un enorme successo, specialmente a Napoli. L’esibizione ha attirato centinaia di fan euforici, felici di partecipare al debutto live di questo nuovo brano. Il videoclip del singolo, caratterizzato anche dalla presenza dell’attrice Maria Esposito, è rapidamente diventato virale, guadagnando una popolarità notevole tra i fan, soprattutto i più giovani.

Il cantautore, accolto calorosamente dai suoi supporter all’Hotel Vesuvio sul Lungomare di via Partenope, ha poi partecipato a un evento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Onlus Foqus, intitolato “Sogni appesi a Foqus”. L’evento ha visto anche la partecipazione degli artigiani ombrellai locali, simbolo dell’impegno di Ultimo nel coinvolgere e valorizzare le realtà artistiche e artigianali della città.

Impegno per la comunità e prossimi eventi

L’impegno di Ultimo nei confronti della comunità non si è limitato alla sua performance musicale. Il cantautore ha regalato al quartiere una installazione luminosa per Natale, mostrando il suo sostegno e la sua vicinanza ai residenti locali. Questo gesto simbolico rafforza l’immagine di Ultimo come un artista che non solo intrattiene, ma anche contribuisce attivamente alla comunità in cui si esibisce.

Inoltre, l’artista ha già in programma di tornare a Napoli per un grande concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta l’8 e 9 giugno 2024. Con la prima data quasi esaurita, si prevede un altro enorme successo, seguendo le orme dello spettacolo del 2022 tenutosi sempre allo stesso stadio. Queste apparizioni consolidano ulteriormente la presenza di Ultimo nel panorama musicale italiano e il suo legame speciale con la città di Napoli.