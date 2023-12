Carta Bianca, Mauro Corona critica Ilary Blasi e Belen Rodriguez, il suo affondo è molto pesante

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Corona esprime le sue opinioni pungenti sulle interviste televisive di Ilary Blasi e Belen Rodriguez, evidenziando il loro bisogno di visibilità e notorietà.

Durante il suo intervento nel programma “È sempre Cartabianca” su Rete4, Mauro Corona ha espresso una critica severa nei confronti delle showgirl Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Le due, recentemente protagoniste di interviste televisive in cui hanno discusso la fine dei loro matrimoni rispettivamente con Francesco Totti e Stefano De Martino, hanno attirato l’attenzione di Corona. “Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette… Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe,” ha dichiarato Mauro Corona.

Corona ha poi parlato specificatamente della situazione tra Totti e Blasi, commentando le vicende riguardanti orologi e borsette. “A me Totti è sempre piaciuto, anche se tifo Milan. Ora vedo queste meschinerie… Ma daglieli questi orologi, che te ne fai? Le macchine perdono olio, gli orologi perdono tempo. Capisco l’investimento, con gli orologi da 40mila euro. Ma compratevi una motosega!”, ha aggiunto Corona.

La paura della perdita di notorietà secondo Corona

Corona ha poi puntato il dito contro ciò che, a suo parere, è il vero motore dietro le interviste televisive della Blasi e della Rodriguez: la paura di perdere visibilità e notorietà. “Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale,” ha affermato Mauro Corona.

Ha inoltre espresso un parere piuttosto cinico sul matrimonio e sulla fedeltà. “Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l’amore c’è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l’amore diventa come una falce. È normale che ci si aspetti poi un’altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere,” ha ammesso Corona, evidenziando la sua visione realistica delle relazioni umane.

Il punto di vista di Corona sulle relazioni

Infine, Mauro Corona ha condiviso un aneddoto personale per sottolineare la sua visione sulle promesse matrimoniali e la fedeltà. “Quando mi sono sposato, il prete voleva che dicessi che sarei stato fedele tutta la vita. Ma perché avrei dovuto dire una bugia?”, ha detto Corona.